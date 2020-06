ÖGB will Steuer auf Erbe ab 150.000 Euro

Tatsächlich könnte die Debatte um die Vermögens- und Erbschaftssteuer für die SPÖ aber noch zum Bumerang werden. Denn insbesondere die ausnehmend niedrige Grenze, die der ÖGB bei der Erbschaftsabgabe vorgibt, droht den für die SPÖ wichtigen Mittelstand zu vergrätzen. „Die vom ÖGB kommunizierten 150.000 Euro als Grenze für den Freibetrag sind aus Sicht der SPÖ reichlich tief gegriffen“, sagt Politikwissenschafter Peter Filzmaier zum KURIER. „Es ist für die SPÖ zwar gut, wenn im Wahlkampf ihre Themen wie Verteilungsgerechtigkeit im Zentrum stehen.“ Allzu rigide Forderungen – und dazu gehöre aus Sicht der SPÖ die 150.000-Euro-Grenze des ÖGB – bergen laut Filzmaier aber die Gefahr, „dass man sich in Details verliert“.

Erweist der ÖGB der SPÖ also einen Bärendienst? In der SPÖ-Zentrale sieht man das nicht so – und reagiert ausnehmend gelassen: „Wer weniger besitzt als eine Million Euro, der soll nicht weiter belastet werden“, sagt ein Sprecher. „Es liegt an uns, diese Botschaft über die Rampe zu bekommen. “