Oberbefehlshaber Fischer stellt Koalition Ultimatum

Am 3. Oktober unterschrieb Verteidigungsminister Gerald Klug sein sogenanntes " Strukturpaket". Seitdem ziehen sich die Koalitionsverhandlungen dahin. Bundespräsident und Oberbefehlshaber Heinz Fischer stellt nun ÖVP und SPÖ im KURIER-Gespräch ein Ultimatum. Er erwartet sich, dass die Verhandlungen über die Zukunft der Armee bis Ende November, also spätestens in zwei Wochen, abgeschlossen sind.