Nur Mutter? "Kein Modell mit dem ich glücklich wäre"

Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, für mich kam keine lange Karenz oder Teilzeit infrage. Ich war nur sechs Monate in Karenz und fragte meine Mutter, ob sie mir hilft. Wir hatten auch Unterstützung durch eine Kinderbetreuung, damals ging ein Großteil des Gehaltes drauf. Ich wollte keine Chancen auf dem Weg liegen lassen. Da gilt es natürlich auch als Frauenministerin Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Frauen ohne familiäres Netzwerk diese Chance haben, um nicht in die Teilzeit gehen zu müssen. Kinderbetreuung ist ein wichtiger Schlüssel.

Gab es Momente, wo es Ihnen schwerfiel, das Kind zu verlassen?

Es fiel mehr schwer, in der Früh die Kinder zu verlassen. Aber abends am Weg nach Hause habe ich mir auch oft gedacht: Schade, dass ich jetzt schon nach Hause gehe. Ich hätte noch so viel zu tun. Das ist die typische Zerrissenheit einer berufstätigen Mutter. Ich habe oft in der Nacht gearbeitet. In der Karenz habe ich in den Schlafphasen meiner Tochter die Habilitation vorbereitet.

Ihre Vornamen lauten Joy Pamela: Waren Ihre Eltern von der 68er-Generation geprägt?

(lacht) Ja, meine Eltern waren stark von den 68ern geprägt. Mein Vater wollte einmal etwas anderes. Es war nicht leicht in den 70ern mit dem Namen Joy Pamela aufzuwachsen. Das Joy habe ich schnell versteckt. Und ich war sehr froh, als in den 80ern die TV-Serie "Dallas" ins Fernsehen kam. Da gab es eine zweite Pamela und die Menschen wussten endlich, dass das wirklich ein Name ist.

Quereinsteigerin Joy Pamela Rendi-Wagner (45) :Bundeskanzler Christian Kern hat sich als Nachfolgerin von Sabine Oberhauser eine ausgewiesene Expertin ins Regierungsteam geholt. Sie hat sich nie in einer SPÖ-Frauenorganisation (erst einen Tag vor Angelobung trat sie der SPÖ bei) engagiert, aber – geprägt durch ihren Vater – ist sie seit ihrer Jugend eine überzeugte Feministin.

Sie ist verheiratet mit dem Diplomaten und jetzigen Kabinettschef von SPÖ-Kulturminister Thomas Drozda, Michael Rendi, mit dem sie zwei Töchter hat. 1996 promovierte sie an der Medizinischen Universität Wien, 2011 wurde die Sektionschefin und Generaldirektorin für die öffentliche Gesundheit im Gesundheitsministerium.