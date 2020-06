Nulldefizit für Experten erreichbar

Auf das Risiko durch die Banken konzentrierte sich noch der von den Grünen nominierte AK-Experte Bruno Rossmann. Er urteilte am negativsten über das Sparpaket. Die Konjunktur-Prognosen wiesen derzeit eher Richtung Stagnation bzw. Rezession in der Euro-Zone. Bleibe dies so, würden die Budgetziele verfehlt. Scharfe Kritik übte er an den verteilungspolitischen Folgen des Budgets, weil etwa durch die geringen Pensionserhöhungen besonders die unteren und mittleren Einkommensgruppen getroffen würden. Auch Rossmann hält den Bankensektor „für das vorrangige Problem“. Er plädierte für die rasche Einführung eines Banken-Insolvenzrechtes