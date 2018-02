NS-Liederbuch: Hofer nimmt Mitarbeiter in Schutz

Infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ) nimmt seinen Pressereferenten Herwig Götschober nach Berichten über dessen Burschenschaft in Schutz. Der Falter zitierte aus einem der Burschenschaft Götschobers zugeordneten Liederbuch mit antisemitischen Texten. Götschober ist Mitarbeiter im Infrastrukturministerium für Social Media und ranghohes Mitglied der Wiener Burschenschaft Bruna Sudetia. Hofer will nun wissen, woher das Buch stammt - denn im Buch seines Mitarbeiters kommen die fraglichen Texte Hofer zufolge nicht vor.

In dem vom Falter veröffentlichten Liederbuch, das auch dem KURIER als Scan vorliegt, ist auch die berüchtigte Textzeile "Gebt Gas, ihr alten Germanen, wir schaffen die sieb'te Million", enthalten. Über diese Passage in einem Liederbuch der Burschenschaft Germania in Wr. Neustadt war der niederösterreichische FPÖ-Politiker Udo Landbauer gestolpert.

Hofer: "Da sind die Passagen nicht drin"

"Es ist noch nicht klar, woher dieses Buch kommt", sagte Hofer im Ö1-Morgenjournal: "Mein Mitarbeiter hat mir sein Liederbuch sofort gezeigt, da sind diese Passagen nicht drin." Ein auch dem KURIER übermittelter Scan der "Liedertexte" der Burschenschaft Bruna Sudetia unterscheidet sich tatsächlich vom im Falter veröffentlichten Liederbuch, das auch dem KURIER als Scan vorliegt.

Hofer drängt auf "Aufklärung": "Ich möchte wissen, woher dieses Buch kommt, und ich hoffe, dass bald klar sein wird, wer dieses Buch veröffentlicht hat."