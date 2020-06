Nikolaus Berlakovich im Faktencheck

Nikolaus Berlakovich wurde in erster Linie als Landwirtschaftsminister wahr genommen. Da war sein wohl größter Erfolg, dass die Kürzungen bei den EU-Agrarförderungen deutlich geringer ausfielen als befürchtet. Dafür gerieten immer wieder die Interessen von Landwirtschaft und Umwelt aneinander, ein Image-Desaster war Berlakovichs Nein auf EU-Ebene zum Verbot von Neonicotinoiden, die teilweise für das Bienen-Sterben verantwortlich gemacht werden.

Eher negativ fiel Berlakovich auch als fleißiger Inserent in bäuerlichen Medien auf sowie bei einem Wutanfall am Pariser Flughafen, als er einen Anschlussflug zum Klimagipfel in Cancun verpasste. Im Umweltbereich als Erfolg gesehen wurde, dass Berlakovich ein Ökostromgesetz verantwortete, dem letztlich sogar die Grünen zustimmten.