Niessl-Kuvert-Affäre: Zeuge geht in die Offensive

Eigentlich wollte er das nicht. Eigentlich wollte Andreas Wecht nur vor einem Richter aussagen. Den eigenen Name in der Zeitung? Nein, daran hatte er kein Interesse. Doch nachdem in den vergangenen Tagen Bösartiges über den Ex-Banker herumerzählt wurde, sah sich der 52-Jährige gezwungen, in die Offensive zu gehen. "Ich lasse mich nicht mit Dreck bewerfen", sagt er in einem Interview mit dem am Wochenende erscheinenden Nachrichtenmagazin profil.

Darin wiederholt Wecht unter vollem Namen nicht nur seine Vorwürfe, sondern nimmt auch zu allfälligen Unschärfen an seiner Geschichte Stellung.

Laut Wecht war Landeshauptmann Hans Niessl vor der Landtagswahl 2010 – also irgendwann zwischen Oktober und Mai – in Tirol, um von Unternehmer Manfred Swarovski ( Swarco) ein Kuvert mit 10.000 Euro Bargeld zu übernehmen. Er, Wecht, habe das Geld von einem Konto in Wattens behoben und zum Termin mitgebracht. Wecht hielt das Geld für eine Parteispende an den wahlkämpfenden Landeshauptmann.