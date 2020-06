1500 Beamtenjobs sollen 60 Mio. bringen

"Nimmt man ein Jahresgehalt mit Lohnnebenkosten – konservativ gerechnet – mit 40.000 Euro an, kommt man auf 60 Millionen Euro." Zum Vorhalt, das wäre nicht, wie gefordert, schon dieses Jahr zu lukrieren, sagt Niessl: "Wie viele Pensionierungen in den Bezirks- und Landesschulräten sowie im Ministerium anstehen, muss im Ministerium berechnet werden."

Im Zuge dieser Verwaltungsfastenkur sollten die Länder auch die Kompetenz für die Bundeslehrer (AHS, BMHS) bekommen; derzeit haben sie sie nur für die Landeslehrer (Volks-, Hauptschule etc.). Darauf drängen auch die fünf ÖVP-Landeshauptleute. Wird das entsprechende Parteibuch damit nicht noch wichtiger werden, um einen Job an einer bestimmten Schule zu bekommen? "Es ist bereits auf Schiene, dass – wie in der Privatwirtschaft – Führungspersonal für große Schulen von einem Assessment-Center ausgewählt wird."

Wäre nicht auch einiges dadurch zu holen, dass Kleinstschulen, in denen Schülern nicht das geboten werden kann, was große bieten, geschlossen werden? "Es ist zwar die Frage, welchen Schulweg ich einem Sechsjährigen zumuten kann; es muss aber eine Grenze bei der Schulgröße geben. Wir haben im Burgenland bereits 34 Schulen mit weniger als zehn Kindern geschlossen. In den 70er-Jahren, als ich als Lehrer begonnen habe, hatten wir 40.000 Pflichtschüler, jetzt sind es 17.500. Daher kann ich nicht eine Struktur für 40.000 Schüler aufrechterhalten."

Auch anderweitig sei effizienter zu werken – beim Bundesschulbau, sagt der SPÖ-Politiker: "Die Bundesimmobiliengesellschaft, das Bildungs-, das Finanzministerium, die Landesschulräte, die Landesimmobiliengesellschaften und die Gemeinden, sechs Stellen also, sind dafür zuständig." Das müsse sich ändern. Fortan sollte "die Planungsvorgabe vom Bund kommen, das Land hat das umzusetzen. Wenn es sich nicht daran hält, hat es die Konsequenzen zu tragen", befindet Niessl.

Dabei halten sich die Länder schon jetzt nicht an die Vorgaben, sie stellen mehr Pädagogen an, als mit dem Bund paktiert worden ist – und der Bund soll für diese "Überstandslehrer" finanziell aufkommen. Dazu sagt Niessl: "Wir im Burgenland zahlen pro Überstandslehrer 40.000 Euro an den Bund. Bei 70 solcher Lehrer sind das 2,8 Millionen." Die Bildungsministerin habe nun 60.000 Euro je Lehrer gewollt. "Das war nicht vereinbart. Deshalb hat es Unmut unter den Landeshauptleuten gegeben."

Nicht alle von ihnen sind dafür, auch die Bundeslehrer zu "verländern". Österreich brauche "eine zentrale Bildungspolitik", sagt Kärntens SPÖ-Landeshauptmann Peter Kaiser. Auch Heinisch-Hosek spricht von einem "alten Vorschlag". Neun verschiedene Systeme wären "nicht zielführend". Dies würde mehr Verwaltungsaufwand bedeuten und käme damit "teurer und nicht günstiger".