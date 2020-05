Die Rechtspopulisten zittern

Die Wahlkampfmaschine funktioniert immer noch gut. Gefällige Schlagermusik, Freibier, Glühwein, Brez’n und ein Gewinnspiel – die Freiheitlichen boten gestern in Klagenfurt alles auf, um Passanten anzulocken. Schließlich war es der Abschluss einer für sie extrem wichtigen Wahlkampagne – es ging darum, „ Kärnten als freiheitliches Kernland“ zu erhalten, wie FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache in seiner Rede sagte. Strache reiste eigens aus Wien an, um die blaue Bastion in Kärnten zu verteidigen. Und Strache ließ in seiner Rede wirklich nichts aus . „Wenn es in Kärnten einen SPÖ-Landeshauptmann gibt, wird dieser alle Asylbetrüger nach Kärnten holen“, sagte Strache. „Onkel Frank“ habe lauter „politische Abfallprodukte“ eingesammelt, und die „linkslinken Leichenfledderer“ würden Jörg Haider „ins Grab nachspucken“.

Wenig vornehm auch FPK-Landeshauptmann Gerhard Dörfler. Über Wiens Bürgermeister sagte er: „Häupl trinkt einen G’spritzten, redet g’scheit und macht nichts für seine Bevölkerung.“ Die Grünen bezeichnete Dörfler als „schräge Vögel“ und wetterte gegen die „Bonzenbanker von Rot und Schwarz“. Am heutigen Wahlsonntag gehe es darum, so Dörfler, „wieder mit Stolz den Kärntner Anzug zu tragen“.