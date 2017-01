Christian Kerns Plan A ist ein "Programm für Wohlstand, Sicherheit & gute Laune".

Ob die Aktualisierung des rot-schwarzen Regierungsprogrammes, so das Vorhaben überhaupt gelingt, auch für gute Laune in der Bevölkerung sorgen wird, steht in den Sternen.

Bis Freitagabend hofft die Regierungsspitze jedenfalls ein herzeigbares Gesamtpaket aus den Bereichen Arbeit, Wirtschaft, Sicherheit, Integration und Bildung schnüren zu können.

Die Nacht auf Freitag und das finale Vier-Augengespräch zwischen Kanzler Kern und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner am Freitag um die Mittagszeit gelten als entscheidend.

Nix ist fix

Denn bis Donnerstagnachmittag lagen zwar viele Papiere und Ideen auf dem Tisch, aber noch keine fixfertig umsetzbaren Vorhaben.

Wenn man so will, sind Kern und Mitterlehner weiter auf der Suche nach der Neustart-Story. Die zentralen Fragen lauten:

Wie verkauft man nach den heftigen innerkoalitionären Turbulenzen den gefühlt 20sten Neustartversuch der Regierung? Wie stark sind die einzelne Beschlüsse, um sie als echte Leuchtturmprojekte für den Fortbestand der Koalition präsentieren zu können? Wenn man jetzt frischen Arbeitswillen signalisieren will, wie glaubwürdig ist das und, vor allem, wie lange hält die rotschwarze Zweckgemeinschaft noch?

Gerätselt wird derzeit darüber, was Kern in so kurzer Zeit zum Umdenken und Einlenken gebracht hat.

Am Montag hielt der Kanzler und SPÖ-Chef noch fest, dass in diesem Land nur FPÖ und SPÖ Veränderung wollten. Eine schallende Ohrfeige für Koalitionspartner ÖVP. Am Dienstag stellte ihr Kern noch dazu ein klares Ultimatum: Seine Geduld sei am Ende. Er wolle bis Freitag Ergebnisse sehen, sonst brauche es diese Regierung nicht mehr.

War das alles nur Säbelgerassel oder suchte Kern tatsächlich den Absprung? Und wenn, warum wird jetzt allem Anschein nach konstruktiv verhandelt, als ob nichts geschehen sei?

Mehrere Erklärungsversuche gibt es dazu. Etwa, Kern wäre vom ÖGB gebremst worden. Nach dem Motto: Neuwahlen kommen jetzt nicht infrage. Oder: Kern sei klar gemacht worden, dass sich die roten Landesorganisationen – vor allem in Wien – in keinem wirklich wahlkampftauglichen Zustand befinden.

Sechserrunde tagt

Was man weiß, ist, dass die Suche nach Kompromissen tatsächlich auf Hochtouren läuft. Auch rund um die Angelobung des neuen Bundespräsidenten war die Stimmung zwischen roten und schwarzen Regierungsmitgliedern recht gut.

Ab 16.00 Uhr tagte wieder die Sechserrunde mit Kern, Kanzleramtsminister Drozda und Klubchef Andreas Schieder auf SPÖ-Seite sowie Mitterlehner, Finanzminister Hans Jörg Schelling und Staatssekretär Harald Mahrer auf Seite der ÖVP. Am Abend wurden die Sozialpartner - Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl und ÖGB-Chef Erich Foglar hinzugezogen. Bis Freitag früher Morgen wurde um Lösungen gerungen.

Lohnnebenkosten

Ein Beispiel: Kern will eine Lohnnebenkostensenkung um drei Milliarden Euro und eine Wertschöpfungsabgabe durchsetzen. Letzteres geht mit der ÖVP nicht, die Lohnnebenkosten wollen aber auch die Schwarzen senken. Zusätzlich hat Schelling eine niedrigere Körperschaftssteuer für Firmen, die Jobs schaffen, vorgeschlagen.

Nun könnte eine Mischung kommen: Firmen, die Jobs schaffen, werden mit geringeren Lohnnebenkosten belohnt. In welchem Ausmaß ist freilich unklar.

Denn, diese und andere Vorhaben – vor allem auch das Ende der kalten Progression – müssen erst noch finanziert werden.

Kalte Progression

Schon die Lohnnebenkosten-Senkung um drei Milliarden und das Aus der kalten Progression (kostet 1,8 Milliarden für 2017 bis 2019) summieren sich auf die Größenordnung der jüngsten Steuerreform.

Ausgabenbremse

Daher ist jetzt viel von einer neuen Ausgabenbremse in der Verwaltung die Rede. Jedes Ressort müsse in Hinkunft fünf Prozent einsparen, sagte Schelling und kommt so bis 2021 auf eine Manövriermasse für Zukunftsinvestitionen von 3,8 Milliarden Euro.

Einsparungen

Kern will demgegenüber noch ambitioniertere 1,5 Milliarden Euro pro Jahr beim Staat und seiner aufgeblähten Bürokratie einsparen. Wie das konkret gehen soll, sagt freilich niemand.

Ob die Neuwahlgelüste tatsächlich (vorerst) vom Tisch sind, ließ sich am Abend noch nicht abschätzen. "Wir versuchen, uns zu einigen. Wie gut das gelingt, werden wir am Ende des Prozesses wissen", sagte Kern am Weg von der Hofburg zurück ins Kanzleramt. Auf die Frage, wie wahrscheinlich es sei, dass die Koalition weiter bestehen könne, sagte der Regierungschef: "Ich wette nicht auf Koalitionsbestände." Mitterlehner zeigte sich "zuversichtlich", dass "wir ein Ergebnis zustande bringen".

Fürs Weiterarbeiten

Im Gespräch mit Kern und Mitterlehner soll sich Alexander Van der Bellen hinter der verschlossenen Tapetentür jedenfalls klar gegen vorgezogene Neuwahlen ausgesprochen und dem Vernehmen nach eindeutig fürs Weiterarbeiten plädiert haben.

Die Abmachung, kein neues Öl ins koalitionäre Feuer zu gießen, hielten Rot und Schwarz weitestgehend ein.

Nur Steiermarks Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer ließ sich zu einem Nadelstich hinreißen. Er vermute, dass die SPÖ eine vorgezogene Neuwahl anstrebe. Ob es nicht absehbar sei, dass sich SPÖ und ÖVP doch noch einmal zusammenraufen? Schützenhöfer: "Die raufen sich alle vierzehn Tage zusammen."