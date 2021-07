Neue Reifeprüfung ist noch unreif

Noch ist nicht klar, wie die Ergebnisse der zentralen Reifeprüfung ausfallen werden. Doch es mehrt sich schon die Kritik über die Qualität der Aufgaben. Im Fokus steht die Mathematik-Zentralmatura.

"Nach Durchsicht der Zentralmatura für Mathematik befürchte ich katastrophale Auswirkungen auf den Mathematik-Unterricht in Österreich", warnt Gerhard Pillwein, ein Experte, der fast 30 Jahre lang Kursleiter der Mathematikolympiade war. "Denn ein Sprichwort passt hier gut: Ein Pferd springt so hoch, wie der Zaun ist." Pillwein erklärt: In Österreich wurde heuer erstmals eine vollzentrale Matura abgehalten, an allen AHS-Schultypen werden dieselben Aufgaben gestellt, unabhängig von der Schwerpunktsetzung der Schule. "An einem Oberstufenrealgymnasium gab es also die gleichen Aufgaben wie an einem schulautonom auf Mathematik spezialisierten Realgymnasium. Also musste der Zaun so niedrig sein, dass auch Schüler mit wenig Mathe und einem zum Beispiel ausgeprägten künstlerischen Schwerpunkt nicht überfordert werden."