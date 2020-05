Neue Anzeige gegen Elsner

Dafür droht Elsner nun von anderer Seite neues Ungemach. Einer seiner vielen Anwälte, Thomas König, hat ihn wegen schweren gewerbsmäßigen Betruges angezeigt. Elsner soll das vereinbarte Honorar von 10.000 Euro im Monat schuldig geblieben sein. König behauptet, Elsner habe auch anderen Anwälten Honorar zugesagt, von dem er nicht die Absicht gehabt habe, es zur Gänze zu zahlen. Elsner revanchierte sich umgehend mit einer Anzeige gegen den Anwalt, dem er vorwirft, Geld seiner – Elsners – Ehefrau abgezweigt zu haben.

Am Dienstag werden nach 28 Prozesstagen die neuen Urteile über Flöttl, Ex-Bawag-Aufsichtsratschef Günter Weninger, vier ehemalige Vorstandsmitglieder und einen Wirtschaftsprüfer verkündet. Es geht um verspekulierte 1,5 Milliarden Euro. Flöttls Verteidiger Herbert Eichenseder wandelte in seinem Plädoyer den Spruch von der Suppe, die zu dünn ist, ab: „In unserem Fall ist im Topf gar keine Suppe drinnen.“ Was man als Antrag auf Freispruch verstehen darf. Im ersten Prozess hatte Flöttl eine teilbedingte Strafe, davon sechs Monate unbedingt, erhalten.