Auch Haider hätte auf die Anklagebank müssen

In der Neuauflage bringt es Richterin Stefanie Öner gleich auf den Punkt: Alexey B. und Artem B. meldeten 2005 ihren Hauptwohnsitz in St. Veit in Kärnten an, ohne dort je zu wohnen. Warum? Weil sich die Zuständigkeit für die Verleihung der Staatsbürgerschaft nach dem Wohnsitz richtet, glaubt Öner. Nachdem sie diese Anfang 2007 erhalten hatten, meldeten sie sich in Kärnten rasch wieder ab und in Wien an. Auch hier verweilen sie aber nur wenige Wochen im Jahr, die restliche Zeit leben sie daheim in Russland.

Die Angeklagten behaupten, ihre Investitionen in Österreich hätten mit der Staatsbürgerschaft gar nichts zu tun. Man habe die heimische Wirtschaft unterstützen, die Kultur, den Sport oder was auch immer sponsern wollen. Derzeit sponsere man österreichische Skifahrer (ohne Namen zu nennen). Die zwei Millionen habe man an Kärnten gezahlt, zum Wohl der Kärntner Bürger, ohne mit Haider je darüber gesprochen zu haben. Und „was damit passiert, war uns nicht wichtig“.

So übersetzt die Russisch-Dolmetscherin, denn Deutsch können die Geschäftsleute nicht. Ein von den Verteidigern im Zuschauerraum platzierter Russisch-Kundiger kritisiert die Übersetzung, greift entgegen der Strafprozessordnung in die Befragung ein, der Richterin entgleitet streckenweise die Verhandlungsführung.

Am Freitag kommen Zeugen, am Montag die Urteile.