Strolz veröffentlicht geheimes Hypo-Gutachten

Wyman-Report: Was bisher unter dem Decknamen „Projekt Galileo“ zur Causa Hypo im Finanzministerium unter Verschluss gehalten wurde, haben die Neos am Mittwochabend in Form einer parlamentarischen Anfrage an Finanzminister Spindelegger ins Netz gestellt. Auf rund 40 Seiten hat das internationale Beratungsunternehmen Oliver Wyman vier Varianten für die Abwicklung der Hypo analysiert.