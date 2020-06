Entwicklungshilfe: Proteststurm gegen geplante Kürzungen

„Bei der direkten Entwicklungshilfe zu sparen ist das mit Abstand Dümmste, was man tun kann“, sagt Küberl zum KURIER. „Das ist jenes Geld, das direkt in Hilfsprojekte fließt. Damit werden Brunnen gegraben und Saatgut finanziert. Nur eine einzige Million Euro weniger bedeutet, dass 45.000 Kinder nicht in die Schule gehen können. Jetzt sprechen wir von einem geplanten Minus von zehn Millionen Euro.“

Seit Jahren rügen die Hilfsorganisationen die Politik, weil das international vereinbarte Ziel, 0,7 Prozent der Wirtschaftsleistung in die Entwicklungspolitik zu investieren, weit verfehlt wird – derzeit hält Österreich bei 0,27 Prozent.