Die blinden Flecken der Parteien

Wer sitzt wo im Plenum? Ehe sich die 183 Abgeordneten zur ersten Sitzung des neuen Nationalrats treffen, gilt es allerhand zu verhandeln: Welcher Klub bekommt wie viele Quadratmeter Bürofläche; wer muss aus dem Haupthaus in Neben-Gebäude ausweichen; wie wird die Redezeit verteilt; und wie viele Ausschüsse soll es überhaupt geben?

Die Angelegenheit mit der ersten Reihe ist insofern von Belang, als die vorderen Sitze bei TV-Übertragungen öfter im Bild sind; und sie sind zudem so nahe am Rednerpult, dass Zwischenrufe, mit denen man politische Gegner irritieren will, besonders gut verstanden werden.

Wer darf also nach vorn? Geht es nach „D’Hondt“ (Verfahren, mit dem Mandate errechnet werden) hätten nur SPÖ, ÖVP, FPÖ und Grüne Anspruch; das wird den Neos und dem Team Stronach kaum schmecken: Sie werden versuchen, ihre Klubchefs nach vorne zu hieven – etwa im Abtausch für Redezeit, wo Klubs mit wenigen Abgeordneten tendenziell im Vorteil sind.

Das Gros der Entscheidungen treffen die Parlamentsklubs in Eigenregie. Nur, wenn es keine Einigung gibt, entscheidet die gewählte Vorsitzende der Abgeordneten, also Parlamentspräsidentin Barbara Prammer.