Bures für "sanfte Reformen" bei Klubwechsel

Änderungen schlägt Öhlinger auch für die Zusammensetzung der Ausschüsse vor. Wie viele Vertreter ein Klub in jeden Ausschuss entsenden darf, hängt von seiner Größe ab. Verliert ein Klub Abgeordnete, werden auch die Ausschüsse nach dem neuen Stärkeverhältnis neu gewählt. "Verfassungsrechtlich ist diese Regelung aber keinesfalls geboten", erklärt Öhlinger. Für ihn wäre es naheliegend, die Ausschüsse für die gesamte Legislaturperiode zu fixieren. Geändert werden sollte die Zusammensetzung nur dann, wenn eine Fraktion durch Austritte ihren Klubstatus verliert, also unter die Grenze von fünf Abgeordneten fällt. In diesem Fall würde die Fraktion auch das Recht auf Vertretung in den Ausschüssen verlieren.

Bereits 2013 neu geregelt wurde die Gründung von Parlamentsklubs: Damals wurde die Klubgründung auf den ersten Monat nach Konstituierung des Nationalrats eingeschränkt, Einschränkungen für Klubwechsel wurden aber nicht verhängt. Anlassfall für diese Reform war ebenfalls das Team Stronach, das zuvor Abgeordnete anderer Parteien abgeworben und damit einen neuen Parlamentsklub gegründet hatte.