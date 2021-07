Naschmarkt: Was hinter dem Antipasti-Boom steckt

In der Debatte um die Vielfalt am Markt spielt ein weiterer Aspekt eine Rolle: Die Ablösesummen, die für Naschmarktstände mittlerweile bezahlt werden. Für einen Stand mit 23 Quadratmeter werden schon einmal 220.000 Euro verlangt, wie im vergangenen Mai eine Annonce mit dem Titel "Klein aber fein am Naschmarkt" bewies. Könnte das ebenfalls Auswirkungen auf das Markt-Angebot haben?

"Jetzt ist der Punkt gekommen, wo man sagt, es muss sich etwas radikal ändern", sagt die Grünen-Aktivistin Susanne Jerusalem, die in der Mariahilfer Bezirkspartei für den Naschmarkt zuständig ist. Sie hält die verlangten Ablösen für Naschmarkt-Stände für überhöht. Sie würden in keinem Verhältnis zum erwartbaren Umsatz eines Gemüsestands stehen. Jerusalem vermutet, dass mit Ablösen am Markt auch Spekulation betrieben werde, auf Kosten der Vielfalt.