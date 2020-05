SP auf Konsenssuche mit VP: Kurs auf Gesamtschule, aber sanft

Warum nicht mit dem Positiven beginnen?, fragte sich Unterrichtsministerin Gabriele Heinisch-Hosek am Dienstag. Und deshalb referierte sie im kleinen Kreis zunächst, was an der alljährlichen Bildungsvergleichsstudie der OECD ("Education at a glance", siehe unten) jedenfalls als erfreulich zu vermelden ist.

So schneidet Österreich etwa beim Bildungsstand der Bevölkerung im Vergleich zu den anderen 33 OECD-Ländern vergleichsweise gut ab: Seit dem Jahr 2000 hat der Anteil jener, die zumindest eine Sekundarstufe II (AHS, BHS, Lehre, etc.) abgeschlossen haben, um sieben Prozent auf 83 Prozent an der Gesamtbevölkerung zugenommen; im OECD-Schnitt sind es nur 75 %.

Der Anteil der 15- bis 29-Jährigen, die weder in einer Ausbildung stehen noch über einen Job verfügen, ist mit 9,7 Prozent deutlich unter dem OECD-Schnitt (15,3 %). Und mit einer Arbeitslosenquote von 2,1 Prozent bei den Absolventen einer tertiären Ausbildung (Universität, FH, Kolleg, etc.) ist in der OECD nur Norwegen (1,6 %) noch besser als Österreich unterwegs.

Gleichzeitig bemerkt die OECD ( Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung), dass die Akademikerquote hierzulande mit 20 Prozent immer noch klar unter dem OECD-Schnitt liegt; dass Österreich mit 10.180 Euro pro Schüler und Schuljahr weit mehr ausgibt als andere OECD-Staaten (Durchschnitt: 7363 Euro); und dass Österreich bei der "Vererbung von Bildung" ausnehmend schlecht abschneidet: Bei der "Aufwärtsmobilität" (Kinder erreichen höheren Bildungsabschluss als die Eltern) ist man auf Platz 22 von 24 untersuchten Ländern.

Während Heinisch-Hosek die vergleichsweise höheren Ausgaben mit den kleineren Klassen ( Volksschule: 18,3 Schüler in Österreich; 21,3 im OECD-Schnitt) erklärt und auch verteidigt, will sie das Ergebnis bei der "Aufwärtsmobilität" nicht hinnehmen: "Wir brauchen mehr Bewegung bei der Vererbung von Bildung." Die SPÖ-Ministerin macht keinen Hehl daraus, dass das Ergebnis für sie für den Ausbau der Gemeinsamen Schule (der 10- bis 14-Jährigen) spricht. Sie wisse aber auch, dass das Thema für Neo-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner "nicht prioritär" sei – weshalb man als SPÖ einen behutsamen Weg wählen will: Der Koalitionspartner soll "schrittweise" überzeugt werden. Wie? Etwa, indem man darüber diskutiert, ob die Entscheidung über die Bildungskarriere nicht mit zehn, sondern erst im Alter von zwölf Jahren gefällt wird.