Für Rot-Schwarz "läutet Endzeit"

Kommunikationsexpertin) sagt, sie wüsste zwar nicht, was Innenministerinangesichts des Widerstands von Ländern und Gemeinden hätte anders machen können, aber: "Die Uneinigkeit in der Flüchtlingsfrage hat sicher geschadet. Von der Politik wird Lösungskompetenz verlangt."

Alarmstimmung herrscht in SPÖ und ÖVP in Hinblick auf die kommenden Landtagswahlen. In Oberösterreich, wo am 27. September gewählt wird, zeigen die Umfragen schon seit Monaten, dass die SPÖ von der FPÖ überholt und auf den dritten Platz verwiesen werden dürfte. Die Steiermark liefert ein weiteres Indiz dafür: Die Arbeiter wählten in der Steiermark am Sonntag mehrheitlich blau, im Industrieland Oberösterreich ist die Arbeiterschaft eine Kernklientel der SPÖ.

Für Wien – es wählt am 11. Oktober – bedeutet das burgenländisch-steirische Ergebnis "die Götterdämmerung", sagt Kalina. "Ein Defacto-Gleichstand von FPÖ und SPÖ kann auch in Wien passieren." Kalina warnt davor zu versuchen, die FPÖ in Sachen Anti-Ausländer-Populismus zu überholen: "Da gehen die Wähler lieber zum Schmied als zum Schmiedl."

Für die Bundesregierung bedeutet das Wahlergebnis eine Schwächung. Die größte Steuerreform aller Zeiten hat nichts aufgehalten. Der Ärger über Begleitmaßnahmen – gläserne Konten, Grunderwerbsteuer, Angestellten-Rabatte usw. – überlagert die Botschaft, dass es ab 1. Jänner mehr Geld auf dem Konto geben wird. "Die Leute sagen, bis dahin nimmt uns die Regierung das drei Mal wieder weg", sagt ein ÖVP-Abgeordneter zum KURIER. Glück bestätigt: "Die Steuerreform hat die Regierung kommunikativ total versemmelt. Die ÖVP hat vergessen, dass zwei Drittel ihrer Wähler Arbeitnehmer sind, und hat die Steuersenkung nicht als Erfolg verkauft. Anstatt über die Tarifsenkung zu reden, steht jetzt der Eingriff in Grundrechte auf der Agenda."

Das Zutrauen zur Bundesregierung wird nach diesem Desaster weiter schwinden, aber personelle Konsequenzen zeichnen sich nicht ab. Die ÖVP hat einen neuen, unumstrittenen Obmann, aber die Unzufriedenheit mit dem Steuerreform-Kompromiss ist gewaltig. Es gibt erste, vereinzelte Kritik an Finanzminister Hans Jörg Schelling.

Bei der SPÖ ist der dramatisch schlechte Zustand nicht neu, sondern nur neuerlich bestätigt worden. Trotz beliebter Landeshauptleute wie Niessl und Franz Voves ist die SPÖ abgestürzt.