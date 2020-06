Nach dem TV-Duett fliegen wieder die Fetzen

Ein Optimist ist ein Mann, der Kreuzworträtsel sofort mit dem Kugelschreiber ausfüllt“, stellte Karl Farkas einst treffend fest. Demnach müssen in der ÖVP-Parteizentrale derzeit besonders viele Kugelschreiber in Umlauf sein.

Am Tag nach der ersten wohldosierten Auseinandersetzung der Spitzenkandidaten vor TV-Publikum (siehe auch unten) schalteten SPÖ und ÖVP im Kanzlerduell wieder auf Angriff: Die ÖVP präsentierte Dienstagfrüh ihre neue Plakatwelle – und versucht Michael Spindelegger als Kanzler in Stellung zu bringen. Die angesprochenen Zielgruppen ( Optimisten, Tatkräftige, etc.) bleiben gleich, weshalb VP-Generalsekretär Hannes Rauch auch meint: „Unsere neuen Plakate sind von Optimismus getragen.“ 3000 Plakate sollen ab heute Mittwoch hängen.

In Optimismus übt sich Rauch auch, was das TV-Duell angeht: Er sei „sehr, sehr zufrieden“, Spindelegger habe zu 100 Prozent erreicht, was er sich vorgenommen habe.