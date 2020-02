Nach dem Amoklauf von Hanau müssen wir auch über Youtube diskutieren

Klassische Medien verstehen sich als Korrektiv in einer offenen Gesellschaft und wollen Diskurs ermöglichen, Youtube und auch Facebook agieren ausschließlich gewinnorientiert. Dort geht es darum, rund um Inhalte Werbung zu verkaufen. Was auf Youtube gezeigt wird, entscheiden nicht Redakteure oder Programmmacher, sondern Algorithmen. Und die sind darauf optimiert, den Seher möglichst lang zum Weitersehen zu verführen. Wer ein Verschwörungsvideo sieht, der bekommt ein weiteres vorgeschlagen. So kann man stundenlang in einer Parallelwelt verbringen und immer tiefer hineinrutschen.