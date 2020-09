Moria: Debatte um Hilfe treibt Keil in die Regierung

Die Lage spitzt sich zu. Dieser Satz gilt nicht nur für die Flüchtlinge auf Lesbos, die unter teils menschenunwürdigen Bedingungen ihr Dasein fristen; er gilt mittlerweile auch für das Binnenverhältnis zwischen den Grünen und der Volkspartei, die in der Frage, ob Flüchtlingskinder aus dem abgebrannten Lager Moria nach Österreich geflogen werden sollen, weiterhin de facto einander widersprechende Positionen vertreten.

Nachdem die Grüne Klubobfrau Sigrid Maurer die ablehnende Haltung der ÖVP als „unwürdig“ und „zynisch“ bezeichnet hat, blieb auch Parteichef Werner Kogler am Samstag dabei: Österreich soll Kinder aufnehmen. „Wenn das sogar der Herr Söder (Bayerns Ministerpräsident, Anm.) schafft und jetzt auch der niederländische Premier, der Herr Rutte, dann kann das Österreich auch schaffen“, sagte Kogler mittags auf Ö1. Zuvor hatte sich Kanzler Sebastian Kurz via Facebook an die Öffentlichkeit gewandt und erklärt, dass die Bilder aus Moria in ihm Betroffenheit auslösen würden.