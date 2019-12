Morgen Finale nach 46 Tagen Verhandlungen

Zehn Minister von der ÖVP, vier von den Grünen, plus jeweils ein Staatssekretär – so lautet der aktuelle Stand der Koalitionsverhandlungen, die heute in die finale Runde gehen. Seit 15. November wurde verhandelt, also seit 46 Tagen.

Das Treffen der Steuerungsgruppe um Sebastian Kurz ( ÖVP) und Werner Kogler ( Grüne) findet um 17 Uhr statt, um 21 Uhr ist ein gemeinsames Statement der Parteichefs geplant. Der Koalitionspakt soll im Detail erst morgen, Donnerstag, vorgestellt werden, bevor die Grünen am Freitag und Samstag die nötigen Beschlüsse in ihren Gremien fassen.