Mölker Bastei: Aufregung um Grundstück-Verkauf

Die Grünen wollen von Innenministerin Johanna Mikl-Leitner ( ÖVP) nun via Anfrage erfahren, weshalb der Schätzwert des Grundstückes auf 15.000 Euro reduziert wurde und warum nicht an die Gemeinde Wien verkauft oder verschenkt wurde. "Die damalige Innenministerin Maria Fekter hat die Grundstücke quasi verschenkt. Das ist Verrat am Steuerzahler", sagt der Grüne Werner Kogler. Auch der Rechnungshof hatte den Verkauf scharf kritisiert: Einem Gutachten zufolge wären die Grundstücke 680.000 Euro wert gewesen, der Stadterweiterungsfonds hat sie 2008 zum Spottpreis von 15.000 Euro an die Liegenschaftsverwaltung verkauft.

Fekter, jetzt für das Finanzressort zuständig, weist die Kritik zurück: "Ich verwehre mich entschieden gegen diese haltlosen Unterstellungen." Der Rechnungshofbericht zeige deutlich, dass "dem Verkauf ein jahrzehntelanger Verkaufsprozess voranging und der Wiener Stadterweiterungsfonds das Grundstück an eine Gesellschaft nur deshalb verkauft hat, weil die Stadt Wien nicht bereit war, mehr als 0 Euro zu bieten. Es handelt sich um eine begrünte, steile Böschung mit Teilen der alten Wiener Stadtmauer, die denkmalgeschützt ist und nicht bebaut werden kann", so die Ministerin in einer Aussendung. Jeglicher politische Zusammenhang zwischen dem Verkäufer und dem Käufer würden entschieden in Abrede gestellt,. rechtliche Schritte derzeit geprüft.