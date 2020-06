Mitterlehner: "Straßen nicht ausbauen ist Illusion"

Doris Bures

Bures

Sie haben zwar das Öko-Mäntelchen um, mit den Autofahrern wollen sie sich imWahlkampf aber auch nicht anlegen. Und so tut SPÖ-Infrastrukturministerinkund: „Schiene vor Straße – das ist bereits gelebte Verkehrspolitik inÖsterreich. Mit zwei Milliarden Euro jährlich investieren wir doppelt so viel in den Ausbau der umweltfreundlichen Schiene wie in Autobahnen und Schnellstraßen.“ Nichts mehr in „unsere Straßen zu investieren, halte ich allerdings für keine gute Idee“, sagtzum KURIER. Das hieße nämlich: „Kein Geld mehr für Verkehrssicherheit auf den Autobahnen, keine zweiten Tunnelröhren, kein Geld für notwendige Sanierungen und für den Lückenschluss. Tatsache ist: jeder zweite Euro derAsfinag fließt in die Verkehrssicherheit.“

Auch ÖVP-Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner sagt Nein zu Glawischnigs Begehren: „Die Straßen nicht weiter auszubauen, ist eine Illusion. Es braucht ein vernünftiges Miteinander des Schienen- und Straßenausbaus.“ Selbstredend sei „der öffentliche Verkehr zu stärken. Daher führen wir die Kinder und Jugendlichen durch die Verbesserung der Schülerfreifahrt durch das Top-Jugendticket an die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel heran.“

Die Asfinag sieht sich ebenfalls nicht als Glawischnigs Gesinnungsbruder. „Dass Österreich keine hochrangigen Strecken mehr braucht, ist natürlich nicht unser Standpunkt“, heißt es gegenüber dem KURIER. Das von der Grünen genannte Zitat sei nicht gefallen: „Das ist aus dem Kontext gerissen.“

Glawischnig habe sich wohl darauf bezogen, dass die Asfinag das Straßenbauprogramm vor zwei Jahren „redimensioniert“ habe, sagt der Sprecher der Asfinag: „Wir haben teure Projekte gestrichen, sind mit dem Budget nach unten gefahren. 2,8 Milliarden Euro werden gespart.“ Eines der Vorhaben, aus denen nichts wird: die A24 im Süden Wiens. Ein anderes: Es gibt nur den Südteil der Linzer Autobahn, auf den Nordteil wird verzichtet.

Lücken würden freilich geschlossen; „das Netz wird ergänzt, um von der Verkehrslawine zu entlasten“. Beispiele gefällig? Die A5, die Nordautobahn, werde weitergebaut; detto die S10, die Mühlviertler Schnellstraße (nördlich von Linz bis Freistadt). Weiters auf der Agenda: die S1, die Wiener Außenringschnellstraße, und die Marchfeldschnellstraße.