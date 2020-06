Kommt Einheits-Mietzins für alle?

Es gilt ein Basispreis von 5,50 €/ für Wohnungen zwischen 30 –150 .

Zuschläge sind möglich für: Erstbezug nach Sanierung (plus 7,5 %); Zentraler Zugang zu allen Räumen (plus 5 %); Gegensprechanlage (plus 1 %); Balkone größer als 10 (plus 7 %);

Abschläge sind möglich für: Befristung unter 5 Jahren (minus 40 %), 5 bis 15 Jahre (minus 30 %), ab 15 Jahre ( 20 %); kein Aufzug ab 3. Stock (minus 4 % pro Geschoß); Heizung im Bad (2 %)

Grundsteuer und Gebäudeversicherung zahlt Vermieter; Harte Strafen für ungesetzlich hohe Mietverträge.