Mit Glaskinn regieren, das wird noch mühsam

„Aber das ist ja ein Blödsinn, was Sie da reden“, so ein genervter Minister Gernot Blümel in der ZiB2 am Mittwoch zum Moderator, kurz, nachdem er selbst eine, na sagen wir Unrichtigkeit formuliert hat. Nein, es gibt keine Identifikationspflicht, wie Blümel meinte, kundige Juristen haben das schnell auf Twitter nachgewiesen. Aber woher kommt diese Dünnhäutigkeit, die auch den Bundeskanzler manchmal befällt? Er beklagte die „ultimative Form der Falschinformation“, nachdem Ö3 völlig richtig berichtet hatte, dass die Regierung die Parteienförderung erhöhen werde.

ÖVP und FPÖ sind mit großen Versprechungen gestartet, und haben dabei im Wochentakt die große Show, manchmal mit kleinen Gemeinheiten, abgezogen. Nun wird klar, dass das Formulieren von Gesetzen schwierig ist, und dass für echte Reformen flotte Sprüchen nicht reichen. Das „digitale Vermummungsverbot“ wird nur teilweise effizient sein. Aufforderungen zu Gewalt finden sich auch auf einer FPÖ-nahen Plattform (Kopie liegt dem KURIER vor). Solche Seiten wären vom Gesetz nicht betroffen, außer sie stellen die Kommentare ein, wie unzensuriert.at jetzt verspricht. Die großen US-Seiten wie Facebook aber bekommen noch mehr Daten als bis jetzt von uns. Oder die Mindestsicherung: Ob Spenden künftig angerechnet werden, weiß noch immer niemand genau, „Ermessen“ heißt es jetzt. Oder die Zusammenlegung der Kassen. Nicht einmal der neue Chef hat eine Ahnung, wie er die versprochene Milliarde einsparen wird. Aber dort, wo im Gesundheitssystem wirklich gespart werden könnte, bei den Spitälern, passiert nichts. Da könnten sich ja die Länder wehren.