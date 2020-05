Mit Dienstwagen zum Schäferstündchen?

Das Team Stronach kommt einfach nicht zur Ruhe. Am Mittwoch hat der Kärntner Kurzzeit-Landesobmann Siegfried Schalli seinen Austritt aus dem Klub und den fliegenden Wechsel zu den Freiheitlichen mitgeteilt.

Vorangegangen war ein weit unter der Gürtellinie angesiedelter „Ehekrieg“ zwischen Schalli und Landesrat Gerhard Köfler, bei dem Ersterer Schmutzwäsche bis ins Detail auftischte. So habe Köfer ein Verhältnis mit seiner Frau angefangen. Schalli reichte die Scheidung ein. Einen privaten Besuch bei Schallis Frau soll Köfer mit Dienstauto und Chauffeur absolviert haben. Köfer ließ dementieren und will klagen. Schalli weiter: „Köfer hat mir am Montag in einer Parteisitzung eine Verurteilung vorgeworfen, die schon 17 Jahre zurückliegt und längst getilgt ist. Damit war für mich klar, dass das Team Stronach nicht mehr meine politische Heimat sein konnte.“