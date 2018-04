Ministerrat: Weniger Gesetze, schnellere Verfahren

Wirtschaftsagenden standen beim heutigen Ministerrat im Mittelpunkt. So will die Regierung eine entscheidende Weichenstellung schaffen und den Wirtschaftsstandort als Staatszielbestimmung in die Verfassung bringen. Das wurde heute in den Ministerrat eingebracht. ÖVP und FPÖ benötigen dafür eine Zweidrittelmehrheit.

Ebenfalls beschlossen wird ein Standortentwicklungsgesetz. Dieses soll ab Jänner 2019 gelten. Die Koalition will ausgewählte Projekte privilegieren und insgesamt eine Beschleunigung von Genehmigungsverfahren erreichen.

"Rechtsbereinigung"

Seinen ersten Auftritt nach einem Spitalsaufenthalt hatte zudem Justizminister Josef Moser. Er hat eine größere " Rechtsbereinigung" angekündigt. Gesetze, die nicht mehr benötigt werden, sollen ersatzlos gestrichen werden.