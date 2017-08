Meldestelle gegen Hasspostings startet

Die Sprache im Netz ist mit der Sprache im Alltag kaum zu vergleichen. Ungleich ruppiger, härter, oft auch hasserfüllter als im täglichen Leben geht es dort in Online-Foren, Facebook und Co. oftmals zur Sache. Die Ursachen dafür sind vielschichtig, die Folgen mitunter gravierend - der KURIER hat sich dem Thema "Hass im Netz" bereits in einem eigenen Schwerpunkt gewidmet.

Kurz nach Schulbeginn am 15. September soll nun die neue Beratungsstelle gegen Hass im Netz ihren Betrieb aufnehmen. Das gab Staatssekretärin Muna Duzdar (SPÖ) heute bei einer Pressekonferenz (siehe Live-Stream unten) bekannt. Wer sich im Netz angegriffen fühlt, kann das künftig bei der Beratungsstelle melden, beziehungsweise dort um Hilfe bitten.