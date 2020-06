Meischberger: Keine Geldflüsse an Grasser

Hochegger selber habe aber in seiner Einvernahme die Aufgabe Meischbergers als Kontakt zu Grasser und dessen früheren Kabinettschef Matthias Winkler beschrieben, so SPÖ-Abgeordneter Johann Maier. Meischberger habe Grasser und Winkler für die Aktivitäten der Telekom gewinnen sollen. Bezüglich des Projekts "Cluster 19" habe Hochegger angegeben, Meischberger habe sich diesbezüglich mit Grasser ausgetauscht. "Die Kleider werden Sie ja nicht getauscht haben, was haben Sie mit dem damaligen Finanzminister besprochen?", wollte Maier wissen.

Hochegger habe sich vielleicht erhofft, durch seine, Meischbergers, "persönliche Freundschaft mit Grasser" Vorteile zu holen, was sicher nicht der Fall gewesen sei, meinte Meischberger, relativierte dies aber gleich selber: "Was sicher der Fall war, dass man im persönlichen Verhältnis zwischen dem Finanzminister und einem der österreichischen Leitunternehmen etwas beitragen kann, aber Geldflüsse sind nie passiert." Geldzahlungen an Grasser hätten er nie durchgeführt, und "der Bundesminister für Finanzen a.D. hätte das harsch abgelehnt", meinte Meischberger.