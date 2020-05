Mehrheit gegen neuen Eurofighter-Ausschuss

Die jetzige Skepsis habe drei Gründe: „Die Österreicher glauben, dass in einem zweiten Durchgang nicht allzu viel Neues herauskommt. Es gibt wohl auch die Befürchtung, dass das ein Polit-Spektakel würde, weil der Ausschuss in den Wahlkampf im kommenden Jahr fiele.“ Zudem sei das Ansehen der Justiz gestiegen; diese gehe jetzt auch in politisch heiklen Causen konsequent vor. Warum wollen sogar SPÖ-Fans den Jet-Ausschuss nicht wiederbeleben, wo das Ganze doch die Ära Schüssel betrifft? „Das Eurofighter-Thema hängt auch negativ an der Person Darabos, der das Ding geerbt hat – und nicht immer glücklich dabei agiert.“