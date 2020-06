Rektoren lassen sich Zustimmung abkaufen

Politisch hatte man sich längst geeinigt, in Linz eine Medizin-Fakultät zu gründen. Am Mittwoch stimmte auch die Hochschulkonferenz zu. In einer mehrstündigen Sitzung einigten sich die neun Mitglieder auf das besonders vom Land Oberösterreich lautstark geforderte Projekt.

Allerdings erfolgte die Zustimmung unter Vorbehalt: „Ein Ausbau der Medizin-Ausbildung in Linz muss auch den Ausbau der Finanzierung des gesamten tertiären Sektors bedeuten“, sagt Heinrich Schmiedinger, Rektor in Salzburg und Vorsitzender der Hochschulkonferenz, zum KURIER. Soll heißen: Es muss auch frisches Geld für andere Universitäten und Fachhochschulen geben. Das sei einstimmig beschlossen worden, die Regierung werde sich voraussichtlich beim Ministerrat im August damit befassen.

Wie berichtet, hatten sich die Stadt Linz, das Land Oberösterreich und der Bund Anfang Juli über die Finanzierung geeinigt. Bis 2017 wird Finanzministerin Fekter 36 Millionen zur Verfügung stellen. Bis zum Vollausbau der Fakultät 2028 zahlt der Bund 58 Millionen jährlich.