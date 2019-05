Mayer: Reines Expertenkabinett wäre Hochrisikoprojekt

Heide Schmidt ist der Meinung, dass die Expertenregierung sogar belebend für eine Demokratie sein kann. So könnten Experten, "theoretisch" auch "Vorlagen, die jetzt in der Begutachtung sind, von einem Nicht-Politiker durchaus mit einer Parlamentsmehrheit adaptiert werden.“ Filzmaier konkretisiert: "Warum soll nicht ein neuer Gesundheitsminister doch nochmal darüber nachdenken, ob die Aufhebung des Rauchverbotes eine gute Idee ist. Das würde ja nicht die Grundfeste der Demokratie erschüttern, das ist Demokratie.“

Filzmaier kann als Wissenschafter eine Regierung, die um Experten ergänzt wird, "per se nicht schrecklich finden". "Politisch mag man einwerfen, dass es sich um eine verkappte Minderheitsregierung von Sebastian Kurz handeln könnte – nur angereichert um Experten". Doch selbst darin ortet Filzmaier kein Problem, schließlich würden in Europa in rund einem würden in rund einem Drittel der Länder Minderheitsregierungen walten, wenn auch in anderem Zusammenhang.

Sorgen machen würde er sich über eine Hochlizitierung bei Gesetzesbeschlüssen im Parlament, um vermeintliche Wohltaten auszuschütten, die in Wahrheit den Steuerzahler kosten und erinnerte an die "legendäre" Nacht im Wahlkampf 2008, die dem Steuerzahler am Ende 20 Milliarden Euro gekostet hat.