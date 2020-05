Mahrer: "Kein Neoliberaler, sondern Bürgerlicher"

Wirtschaftsministerium

Rund ging es am Montag auf Harald Mahrers Facebook-Profil . Dutzende Freunde, Bekannte und Wegbegleiter posteten Glückwünsche an seine Pinnwand. Dabei hatte er gar nicht Geburtstag, den feiert der gebürtige Wiener erst am 27. März. Nein, der 41-Jährige ist seit Montag offiziell Staatsekretär im Wissenschafts- und. Er soll hier Neo-ÖVP Parteiobmann und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner entlasten.

Dabei hat es bis vor kurzem nicht so ausgesehen, dass Mahrer in naher Zukunft ein höheres Amt im Staat ausüben wird. Bei der Nationalratswahl 2013 wollte er ein Mandat erringen, führte bereits einen Vorwahlkampf. Als er aber nur auf Platz 11 der Wiener Landesliste gereiht werden sollte, verzichtete er auf die Kandidatur. In der ÖVP blieb er aber weiterhin aktiv: Zum Beispiel als Mitglied des Reformprozesses „Evolution“. Dieser soll die Partei in Zukunft weiterentwickeln und modernisieren.

Modern gibt sich Mahrer auch in den sozialen Netzwerken. Auf seinem Profilbild wirkt er sehr jovial, mit Sonnenbrille und offener, grauer Jacke samt aufgestelltem Kragen sowie einem weißen T-Shirt mit großer USA-Flagge blickt er betont cool in die Kamera. Mehr als 50 Freunden gefällt's. Abseits des Netzes ist Mahrer aber eher im Anzug anzutreffen - in Zukunft wohl noch öfter als bisher.