Madeleine Petrovic: „Mit den Elektroautos werden wir die Erde nicht retten“

Im Prinzip war ich auch dafür, dass die Grünen das Experiment in einer Regierung wagen. Nach 30 Jahren im Nationalrat war das hoch an der Zeit. Aber es wäre mehr Prinzipientreue angesagt gewesen. Es ist die Basisdemokratie verlassen worden, ein ganz wichtiger Grundwert der Grünen ist auch die Selbstbestimmtheit. Da denke ich an die Corona-Maßnahmen. Und auch die Wurzeln der Grünen, die in der Friedensbewegung, in der Frauenbewegung und in der Umweltbewegung liegen, die habe ich nicht mehr gespürt.

Viele sagen, dass bei Ihnen den Umgang mit der Corona-Pandemie dafür entscheidend war.

Das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Es war ein dramatischer Eingriff in die Grundrechte, dass man Ausgangssperren verhängt hat und die Impfpflicht einführen wollte. Man hat die Impfpflicht nur aufgrund der Proteste wieder fallen gelassen.

Im Wahlkampf gibt es zwei Parteien, die die Corona-Pandemie als Thema haben: Sie und Herbert Kickl mit der FPÖ. Sehen Sie sich da mit Herbert Kickl auf einer Linie?

Es wird ja bereits gesagt, dass ich deswegen wahrscheinlich auch der FPÖ Stimmen wegnehmen werde, weil Menschen sagen, mir ist das Corona-Thema wichtig, aber ich habe Skrupel, die FPÖ zu wählen. Da gibt es jetzt mit mir eine Alternative.

Überraschend ist, dass Sie als ehemalige Grüne die CO2-Reduktion nicht als oberstes Ziel im Kampf gegen den Klimawandel sehen.

Erstens, denke ich, hat das Wort Klimaschutz sehr das Wort Umweltschutz und das, was dahinter steckt, verdrängt. Das ist schade. Gerade die österreichische Bevölkerung ist ökologisch sehr motiviert und will Umweltschutzmaßnahmen. Sie will den Schutz der Bäume. Was ich an der Klimakampagne der Regierung kritisiere, ist, dass man mit Angst arbeitet. Angst ist immer schlecht. Wir wollen, dass die Leute positiv mitmachen bei Maßnahmen und nicht sagen, um Gottes willen, die Erde wird untergehen. Ob CO 2 wirklich der zentrale Faktor ist, oder ob uns nicht ein Bündel von Schadstoffen zusetzt, bleibt die Frage. Als Tierschützerin denke ich an das Methan, das wahrscheinlich weit gefährlicher ist. Wir sollten alle Schadstoffe vermeiden.

CO2 wird natürlich auch im Hinblick auf den Verkehr ins Rennen geworfen, wenn es um den Umstieg auf E-Autos geht.

Wir werden mit den Elektroautos nicht die Erde retten. Es hat sich die Technologie ja schon in den vergangenen Jahrzehnten sehr verändert. Wie ich ein Kind war, haben die Autos an die 20 Liter Treibstoff pro 100 Kilometer verbraucht. Davon sind wir bei den Verbrennungsmotoren jetzt weit weg. Alle industriellen Strategien können nur ein wahrscheinlich kleiner Teil der Maßnahmen sein.