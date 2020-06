Strasser: "Geheimdienste hören uns zu"

Falls sich Ernst Strasser gute Chancen ausgerechnet hat, bei der Neuauflage seines Prozesses besser davonzukommen oder gar freigesprochen zu werden, kann er sich das nach dem ersten Verhandlungstag wahrscheinlich abschminken. Schon sein erster Richter Georg Olschak hatte ihm wenig Verständnis entgegen gebracht, was sich schließlich in (vom OGH aufgehobenen) vier Jahren Haft niederschlug. Am Dienstag konnte Olschak als interessierter Zuhörer beobachten, wie seine Kollegin Helene Gnida den wegen Bestechlichkeit angeklagten Ernst Strasser mitsamt seinen Krücken (Gipsbein nach Skiunfall) regelrecht vorführte:

Als ehemaligen ÖVP-Politiker, der seine Berufung ins EU-Parlament nur dazu benützte, neue Kunden für seine Beratungsfirmen aufzureißen. Als jemanden, für den die Grenzen zwischen seiner dem Land verpflichteten Tätigkeit als Abgeordneter und seinen privaten Geschäften immer schon verschwommen waren. Und als Raffzahn, der den Hals nicht voll bekommt. Fast so, wie Strasser laut Verteidiger Thomas Kralik in der Öffentlichkeit dargestellt wird, "als das personifizierte Böse."