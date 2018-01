Gestern hat Richterin Marion Hohenecker ihre Befragung des teilgeständigen Peter Hohenecker beendet. Heute sind die Staatsanwälte an der Reihe, Hochegger zu befragen. Sie werden versuchen, die Glaubwürdigkeit Hocheggers zu untermauern und ein noch genaueres Bild des "Tatplans" zu zeichnen, den sie hinter dem Buwog-Deal vermuten.

Den Verteidigern liegt daran, Hocheggers Glaubwürdigkeit infrage zu stellen und ihn als geschickten PR-Mann in eigener Sache darzustellen. Sie werden dort ansetzen, wo sie Ungereimtheiten in seiner Aussage sehen. Ob sie heute noch Gelegenheit dazu haben, kommt darauf an, wie lange die Staatsanwälte brauchen.