Livestream: Familien-Härtefallfonds über 30 Millionen Euro

"Weltweit sind 1,5 Millionen Menschen an COVID erkrankt", beginnt Rudolf Anschober sein Statement. 14.800 Menschen sind in Spanien verstorben, ebenso viele wie in den USA, führt der Gesundheitsminister weiter aus. "Die stark steigende exponentielle Kurve von Mitte März mit bis zu 41 Prozent" sei Vergangenheit. Derzeit stehen wir in Österreich bei 2,3 Prozent Steigerung pro Tag. 1.086 Personen sind derzeit hospitalisiert. "Das heißt, die Maßnahmen waren richtig und haben sich positiv niedergeschlagen."

Die Krise habe nicht nur gesundheitliche, sondern auch soziale Auswirkungen, so Anschober. und verweist auf viele Rückmeldungen über Vereinsamungen.

"Die Gesundheitskrise von heute darf nicht die soziale Krise von morgen werden."

100 Millionen Euro für Pflege seien bereitgestellt worden. Mietrückstände dürfen nicht exekutiert werden, ein Abgleiten von der Arbeitslosenhilfe in die Notstandshilfe gibt es derzeit ebenfalls nicht, referiert Anschober.

30 Millionen Euro Familienhärtefallfonds

Ein besonderes Anliegen ist die Bekämpfung der Kinderarmut. Hierfür wird es 30 Millionen für betroffene Familien geben.

Familienministerin Christine Aschbacher verweist auf den bereits bestehenden Familienlastenausgleichsfonds über 560.000 Euro, aus dem an 300 Familien durchschnittlich 1.800 Euro ausbezahlt wurden.

Wer ist berechtigt?

Wer bis zum 28. Feburar beschäftigt war und jetzt arbeitslos ist oder in Kurzarbeit ist und derzeit Familienbeihilfe bezieht. Beispiel: Familie mit 2 Kindern, Vater verdient 2.000 Euro, Mutter in Teilzeit 1.000 Euro. Wenn das Nettoeinkommen sich von 3000 Euro durch Corona auf 2.100 Euro reduziert, dann bekommt die Familien einmalig für drei Monate 2.140 Euro.

Anträge können ab 15. April gestellt werden.

Härtefall-Fonds für Stornokosten bei Schulveranstaltungen

Stornofonds ist mit 13 Millionen dotiert und ersetzt die Kosten für abgesagte Schulveranstaltungen zu 100 Prozent, erklärt Bildungsminister Heinz Faßmann. 7000 abgesagte Schulveranstaltungen, Sprachkurse und Projektwochen gebe es derzeit. Der ÖAD wickelt die Stornokosten ab. Schulen können sich ab nächster Woche an den ÖAD wenden.