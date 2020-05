Nach Hypo-Kritik im Landtag: "Haider tobte"

Robert Lugar ist dran. Er will die Rolle der SPÖ allgemein beleuchten. Einige Beschlüsse Haiders waren nur durch die SPÖ möglich, führt er aus. Hätte Seiser heute genauso gehandelt? Mit dem heutigen Wissen hätte er den Beschluss nicht gemacht.

Er führt in der Folge die Schwierigkeiten der rot-blauen Koalition in Kärnten dar, die letztendlich "nur eine kurze Episode" geblieben sei. Lugar: "Sie tun so als ob das eine Naturkatastrophe gewesen wäre."

Warum waren niemandem in Kärnten die Risiken bewusst? Wie meistens, dreht sich die Befragung nun ein wenig im Kreis.

Einen kleinen Exkurs zum Kärntner Seenkauf gibt es auch noch. Aber keine tatsächlich neuen Erkenntnisse.