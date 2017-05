Paukenschlag am Mittwoch: Reinhold Mitterlehner tritt von all seinen Ämtern zurück. Alle Informationen dazu finden Sie hier in unserem Ticker. Die Reaktion von Kanzler Christian Kern gab es etwa eine Stunde nach dem Rücktritt.

Was Kern sagte:

"Ich möchte die Gelegenheit nützen, um mich bei Reinhold Mitterlehner zu bedanken. Ich bedaure seine Entscheidung, obwohl ich die Gründe verstehe und akzeptiere. Reinhold Mitterlehner ist ein Mensch, den ich in seiner Persönlichkeit zutiefst respektiere. Der Vizekanzler hat sehr viel für Österreich getan.

Wir haben in den vergangenen 12 Monaten viel erreicht. Das ist etwas, worauf man aufbauen kann. Wir haben eine Trendwende bei der Arbeitslosigkeit gechafft. Das Regierungsprogramm das wir zu wesentlichen Teilen abgearbeitet haben, beinhaltet Maßnahmen, die den Aufschwung unterstützen.

Es gab auch Auf und Abs. Viele Streitereien, mehr als uns beiden lieb war.

Ich bin überzeugt, dass unser Land Veränderungen braucht. Wir müssen es modernisieren, damit alle Menschen die Chance auf ein geglücktes Leben bekommen. Wir stehen bei weitem noch nicht dort, wo ich hinmöchte. So bedauerlich ich die Entscheidung finde, ist die Klärung, die in der ÖVP ansteht eine Chance für Österreich und diese Bundesregierung.

Ich biete der ÖVP und Kurz eine Reformpartnerschaft für Österreich an. Die Konzepte sind vorhanden, es geht ausschließlich um den Willen. Wir dürfen uns von eingefahrenen Strukturen nicht abhalten lassen."