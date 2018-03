Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) stellt sich ab 13.15 Uhr einer Dringlichen Anfrage der SPÖ. Es geht bei der Affäre um Razzien beim Verfassungsschutz (BVT). Bei dieser im Innenministerium angesiedelten Behörde zur Extremismusbekämpfung sowie einigen derer Mitarbeiter fanden Durchsuchungen statt.

Die zuständige Staatsanwaltschaft sah offenbar Missstände im BVT. Die Opposition vermutet aber einen anderen Hintergrund der Affäre, bei der der Generalsekretär im Innenministerium, Peter Goldgruber, eine führende Rolle spielte: Die von der Justiz untersuchten Vorwürfe (Passrohlinge, die weitergegeben wurden, und sensible Daten, die trotz gerichtlicher Anweisung nie gelöscht oder weitergegeben wurden) seien nur Symptome eines großen FPÖ-Plans, der lautet: Der über Jahrzehnte hinweg von vorwiegend ÖVP-nahen Mitarbeitern geführten Verfassungsschutz soll mit blauen Vertrauensbeamten bestückt, also "umgefärbt" werden.

Kern kritisiert Kickl scharf

Ex-Bundeskanzler und SPÖ-Chef Christian Kern erhob schwere Vorwürfe gegen den Innenminister. Die Razzia beim BVT habe bei deren Beamten wohl "maximales Aufsehen und maximale Einschüchterung" bewirken sollen. An Kickl adressiert sagte Kern: "Sie haben keine hundert Tage im Amt gebraucht", um das Vertrauen der Österreicher in den Sicherheitsapparat "nachhaltig in Zweifel zu ziehen“. Kern ortet ein "politisches Spiel auf dem Rücken der Sicherheit".

Foto: APA/HANS PUNZ Kern argumentiert, das BVT sei durch die öffentlich gewordene Großdurchsuchung "regelrecht lahmgelegt" worden, die österreichischen Sicherheitsinstitutionen hätten auch international Vertrauen verloren. Dass ausgerechnet die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) für die Hausdurchsuchung von den Staatsanwälten beauftragt wurde, sei auch sehr merkwürdig.

Kern kritisiert, auf politischer Ebene sei in den vergangenen Wochen der Eindruck entstanden, dass nach Auftritten von Regierungsmitgliedern mehr Fragen entstanden als Antworten gegeben worden sind. Der SPÖ-Chef sieht einen Machtkampf zwischen der FPÖ und ÖVP-Seilschaften im Innenministerium auf offener Bühne.

Innenminister Kickl sieht keinen Fehler

Kickl verteidigt sich mit deftigen Worten gegen die Kritik der SPÖ. Inhaltlich sieht er "ein rechtsstaatlich korrekt abgelaufenes Verfahren", das skandalisiert werde. Vor allem: Alle Entscheidungen und Aufträge seien im Justizministerium gefallen bzw. erteilt worden. Ansonsten wirft Kickl Kern ein "munteres Kraut-und-Rüben-Wirrwarr" vor, in dem die Gewaltenteilung von Justiz und Polizei ignoriert werde. Dies sei für einen ehemaligen Kanzler "beschämend".

Kickl sagt, er verstehe nicht, warum sich die SPÖ zum Schutzpatron des Leiters eines Amtes (BVT-Chef Peter Gridling, Anm.) aufschwinge, gegen den von der Staatsanwaltschaft – konkret der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) – wegen Amtsmissbrauchs ermittelt wird. Außerdem würde die SPÖ einzelne Beamte, etwa den EGS-Leiter, diskreditieren und vorverurteilen. Ansonsten gibt es noch eine allgemeine Oppositions- und Medienschelte von Kickl: Wenn von "Insidern" oder "gut informierten Kreisen" die Rede ist, sei ohnehin nichts dran.

Dann beantwortet Kickl die 40 Fragen der Opposition. Abschließend meint er, wenn keine Ermittlungen und Hausdurchsuchungen durchgeführt worden wären, hätte die Opposition in einigen Monaten zurecht seine Untätigkeit kritisiert. Mit der Kritik daran, dass nach dem Verdacht gegen BVT-Beamte Ermittlungen folgen, habe die Opposition hingegen Unrecht.