Live: Das sind die Ergebnisse der "Corona-Matura"

Erfreulich ist zunächst, dass die besondere Situation im Vergleich zum Vorjahr zu keiner groben Verschlechterung geführt hat, was die Bestehensquote angeht. Aufgrund der besonderen Situation ist in diesem Jahr allerdings auch die Jahresnote in das Endergebnis eingeflossen, womit sich viele Schüler die Klausur-Note verbessern konnten.

Im AHS-Bereich ist sie (vor der Kompensationsprüfung) gegenüber dem Jahr 2019 beinahe gleich geblieben, in den Berufsbildenden Höheren Schulen (BHS) haben sogar mehr Schüler bestanden als im Vorjahr.