Live ab 10 Uhr: Pilnacek im U-Ausschuss

Gleich am am Dienstagvormittag Strafrechts-Sektionschef Christian Pilnacek an der Reihe. Seine Befragung nehmen Neos und SPÖ zum Anlass, um den Antrag einzubringen, dass Ministerien gelöschte Emails wiederherstellen, wenn sie die parlamentarische Ibiza-Untersuchung betreffen. Dem langjährigen Sektionschef wirft die Opposition vor, "Schatten-Justizminister" gespielt und die Ermittlungen manipuliert zu haben, um ÖVP-Leute zu schützen. Pilnacek weist die Vorwürfe freilich strikt zurück.

SPÖ prüft, wegen Ibiza-Video den VfGH einzuschalten

Seit vielen Wochen gibt es nun ein Gerangel um das Ibiza-Video. Die Staatsanwaltschaft will dem Abgeordneten des U-Ausschusses nur die strafrechtlich relevanten Passagen zur Verfügung stellen. Das reicht den Abgeordneten aber nicht. Sie wollen das gesamte Rohmaterial zur Verfügung gestellt bekommen, weil sie die politische Verantwortung prüfen müssen. SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer überlegt nun, bis zum Verfassungsgerichtshof zu gehen, um das Videomaterial im vollen Umfang zu erhalten. "Das ist ein mühsamer Weg, aber wenn wir das Gefühl haben, gewinnen zu können, werden wir ihn gehen“, so Krainer.