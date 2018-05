Liste Pilz: Rossmann und Zinggl neue Klubspitze

Bruno Rossmann und Wolfgang Zinggl sind die neuen Klubobmänner der Liste Pilz. Rossmann wird Klubchef, Zinggl der geschäftsführende Obmann, gaben die beiden am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in den Klubräumlichkeiten bekannt.

Die beiden früheren Grünen-Abgeordneten Rossmann und Zinggl folgen in ihren Funktionen Peter Kolba nach. Dieser hatte bereits vor längerem wissen lassen, dass er die Klubführung per heute, 31. Mai, abgibt. Die Entscheidung sei gestern, Mittwoch, "rechtzeitig und einstimmig" erfolgt, so Rossmann.

Im Laufe der Legislaturperiode solle dann eine Frau an die Klubspitze wechseln, "die Zukunft soll den Frauen gehören", so Rossmann.

Wer geht für Pilz? "Von uns sieben niemand"

Noch keine Lösung wurde für die angekündigte Rückkehr von Listengründer Peter Pilz in den Nationalrat präsentiert. Wer geht, falls Pilz zurückkommt? "Von uns sieben niemand - es gibt nur eine Option: Martha Bißmann", sagte Zinggl.

Die für Pilz nachgerückte Martha Bißmann bleibt wie berichtet dabei, dass sie nicht bereit ist, auf ihr Mandat im Nationalrat zu verzichten.

Über das Verhalten von Martha Bißmann sei man "wenig erfreut", man prüfe Wege der weiteren Zusammenarbeit, so Zinggl, Bißmann sei aber "nicht mit uns in Kontakt".