Liberale Muslime mobilisieren gegen Radikale

Viele liberale Muslime in Österreich wollen nicht länger zusehen, was „der politische Islam als Hintergrund aller Terror-Organisationen anrichtet und auch die Sicherheit Österreichs aufs Spiel setzt“, sagt Amer Albayati von der Initiative Liberaler Muslime.

In einer Pressekonferenz in Wien stellte er am Dienstag eine Plattform gegen radikalen Islam und Dschihadismus vor, der Vertreter der Zivilgesellschaft und Wissenschaftler angehören. Der Politologe und Publizist Michael Ley warnt vor „dem religiösen Totalitarismus des Islamischen Staates“. Ley setzt sich für Religionskritik ein, „die mit Islamophobie nichts zu tun hat“. Er plädiert dafür, dass „Religionsfreiheit nur im Rahmen des Rechtsstaates gewährt werden kann“.