Letzter Anlauf für neue Lehrergehälter

Grundsätzlich positiv sehen die Gewerkschafter das Angebot der Regierung, Neueinsteigern – egal in welchem Schultyp unterrichtet wird – ein höheres Gehalt zu zahlen. Ministerin Fekter erklärte, dass die Finanzierung „kein Streitpunkt“ sei da in der Anfangsphase nichts teurer werde. „Die älteren, teureren Lehrer, die in Pension gehen, werden durch jüngere, trotzdem günstigere Lehrer ersetzt.“

Gewerkschafter Kimberger warnt allerdings, dass die Lebensverdienstsumme keinesfalls weniger als bisher sein dürfe. Denn der Regierungsvorschlag beinhaltet, dass das „Endgehalt“ nach 40 Dienstjahren deutlich unter den bisherigen Beträgen liegt, und im ersten Jahrzehnt überhaupt nicht erhöht wird. Allerdings würden Zulagen die Einkommen aufbessern, je nach Fach, Schulstufe und Zusatzaufgaben der Lehrer.

Noch problematischer für die Lehrervertreter ist der Vorschlag der Regierung, dass Lehrer verpflichtend 24 Stunden pro Woche unterrichten müssen, statt wie bisher durchschnittlich 18 bis 22 Stunden. Für Kimberger ist das eine Frage des „Gesamtpakets“, da Bildungsministerin Schmied angekündigt hat, den Arbeitsalltag für Lehrer durch Unterstützungspersonal zu entlasten. Bisher ist unklar, wie der Vorschlag umgesetzt werden soll.

„Skurril“ findet Kimberger, dass seitens der Regierung nur „marginale Änderungen“ am vorgelegten Paket geplant seien. Kimberger: „So ist das nicht tauglich, umgesetzt zu werden.“

Noch hofft der Gewerkschafter auf deutliche Nachbesserungen beim Gipfel. „Noch denken wir nicht über Kampfmaßnahmen nach“, sagt Kimberger zum KURIER. „Ich werde mit Sicherheit der Letzte sein, der den Verhandlungstisch verlässt. Schließlich geht’s um künftige Lehrergenerationen.“