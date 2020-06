Leitl will EU-Jugendarbeitslosigkeit bis 2020 halbieren

Die Jugendarbeitslosigkeit in der EU, von der rund sechs Millionen Menschen betroffen sind, lässt sich nach Ansicht von Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl bis zum Jahr 2020 halbieren. Dazu sollte das in Österreich und Deutschland mit Erfolg eingesetzte duale Berufsausbildungssystem auch in andere Länder exportiert werden und Firmenvertreter als Emissäre ausrücken, um Betrieben in anderen Staaten die Vorteile eines Training on the Job schmackhaft machen. Dabei helfen könnten auch die erweiterten Garantien für KMU aus dem EU-Budget und jene 8 Mrd. Euro, die beim letzten EU-Gipfel fixiert wurden, um die junge Generation rascher in Arbeit zu bringen, sagte Leitl vor seiner Abreise zum Jugendarbeitslosigkeits-Gipfel am Mittwoch in Berlin.

Den organisatorischen Rahmen für die Einbeziehung der jungen Menschen in die Betriebe solle die Brüsseler Kommission unter Ägide von EU-Arbeitskommissar Laszlo Andor schaffen. Kommission, Kammern und Gewerkschaften sowie nationale Arbeitsmarktinstitutionen wie das AMS sollten jetzt konkrete Umsetzungsschritte vornehmen, die geplanten Budgetmittel einsetzen und dem EU-Rat halbjährlich über die Fortschritte berichten, lautet die Botschaft des WKÖ-Präsidenten an den Berliner Gipfel, an dem aus Österreich neben Leitl auch Kanzler Werner Faymann und Sozialminister Rudolf Hundstorfer teilnehmen.