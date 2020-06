VP-Chef muss um Autorität kämpfen

So schmiedet der Wirtschaftsflügel um Christoph Leitl externe Allianzen: Am Mittwoch traf sich Leitl mit den Grünen; kommende Woche folgen Termine mit Neos, FPÖ und dem Team Stronach, und mit allen eint Leitl ein Ansinnen: Man will die GmbH light retten – eine Spitze gegen den Finanzminister, der das Budget im Auge hat (siehe rechts).

Fritz Amann, WKÖ-Vizepräsident vom Ring freiheitlicher Wirtschaftstreibender: „Wir sind absolut für eine Allianz zur Rettung zu haben.“

Leitl selbst wollte am Mittwoch nicht weiter nachlegen. Nur soviel: „Wer die Positionen der Wirtschaftskammer unterstützt, ist willkommen – das ist im Interesse der Standortverbesserung.“

Zu Spindeleggers Verteidigung rückte derweil nur Landeshauptmann Josef Pühringer aus. Der Oberösterreicher gestand offen ein, die Partei sei in einer „schwierigen Situation“ , Spindelegger bleibe aber Obmann.

Dass Leitl beim Steuerpaket mit anderen Fraktionen zusammenarbeiten könnte, kann sich Pühringer nicht vorstellen: „Ich gehe davon aus, dass keine Intrige gegen den Bundesparteiobmann in dieser Form geplant ist.“

Werner Kogler, der Finanzsprecher der Grünen, griff das bereitwillig auf: „ Pühringer hat Recht. Es ist keine Intrige. Wir reden nur von einer Sachkoalition zur Rettung der GmbH light.“